Saçlarınıza profesyonel bakım: 9-15 Ağustos arası Fakir ve Powertec Saç Kurutma Makineleri BİM'de!
Yüksek motor gücüyle saçları yıpratmadan dakikalar içinde kurutan ve ev konforunda kuaför performansı sunan bu cihazlar, farklı hız ile ısı ayarları sayesinde her saç tipine özel bir bakım uyguluyor. Ergonomik tasarımları ve güçlü hava üfleme teknolojileriyle kurutma ve şekillendirme seanslarını çok daha zahmetsiz ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Her bütçeye hitap eden Fakir ve Powertec saç kurutma makinesi çeşitleri, cazip fiyat seçenekleriyle 9 Ağustos Pazar ile 15 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında BİM reyonlarında yerini alıyor.
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