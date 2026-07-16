Sadece internete özel: A101 Ekstra kataloğunda dev indirim günleri başlıyor!
A101 Ekstra, yalnızca dijital platformuna özel yeni kampanyasıyla teknoloji aletlerinden beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesini bugün satışa sunuyor. Tencereler, küçük ev aletleri, kamp malzemeleri, konforlu mobilyalar, spor araç gereçleri ve terliğe kadar uzanan zengin seçenekler, avantajlı fiyat listeleriyle internette alıcı bekliyor.
ALTUS AL65 9823 UHD GOOGLE ANDROID TV
Fiyat: 27,999 TL
SAMSUNG GALAXY S26 12/256 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 61,599 TL
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ALTUS ALK 1840 18000 BTU INVERTER KLİMA
Fiyat: 33,999 TL
ALTUS AL CM 71045 R ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 16,499 TL
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PHILIPS LATTEGO 4440 SRİSİ EP4446/70 TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ
Fiyat: 24,999 TL
PHILIPS POWERCYCLONE XB2142/10 TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Fiyat: 5,499 TL
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