  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Sadece internete özel: A101 Ekstra kataloğunda dev indirim günleri başlıyor!

Sadece internete özel: A101 Ekstra kataloğunda dev indirim günleri başlıyor!

A101 Ekstra, yalnızca dijital platformuna özel yeni kampanyasıyla teknoloji aletlerinden beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesini bugün satışa sunuyor. Tencereler, küçük ev aletleri, kamp malzemeleri, konforlu mobilyalar, spor araç gereçleri ve terliğe kadar uzanan zengin seçenekler, avantajlı fiyat listeleriyle internette alıcı bekliyor.

Sadece internete özel: A101 Ekstra kataloğunda dev indirim günleri başlıyor! - Sayfa 1

ALTUS AL65 9823 UHD GOOGLE ANDROID TV

Fiyat: 27,999 TL

SAMSUNG GALAXY S26 12/256 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 61,599 TL

1 | 8
Sadece internete özel: A101 Ekstra kataloğunda dev indirim günleri başlıyor! - Sayfa 2

ALTUS ALK 1840 18000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 33,999 TL

ALTUS AL CM 71045 R ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,499 TL

2 | 8
Sadece internete özel: A101 Ekstra kataloğunda dev indirim günleri başlıyor! - Sayfa 3

PHILIPS LATTEGO 4440 SRİSİ EP4446/70 TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ

Fiyat: 24,999 TL

PHILIPS POWERCYCLONE XB2142/10 TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Fiyat: 5,499 TL

3 | 8
Sadece internete özel: A101 Ekstra kataloğunda dev indirim günleri başlıyor! - Sayfa 4

YOHE 988 KASK

Fiyat: 2,599 TL

ESCAMP QUEEN SWING CHAIR KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 5,499 TL

4 | 8