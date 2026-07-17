Sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilir 5 ülke; Gidenler gözünü teknoloji ürünlerine dikiyor.
Vize, pasaport gibi çeşitli evrak zorlukları çıkaran ülkelerin ardından gezginciler yönünü kimlikle seyahat edebileceği ülkelere çevirdi.
Pasaport ve vize prosedürlerinin yarattığı bürokratik engellerden yorulan seyahat tutkunları, rotalarını sadece yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabilecekleri destinasyonlara çeviriyor.
Özellikle teknoloji ürünlerine erişim ve turistik keşif fırsatları sunan komşu ve çevre bölgeler, gezginlerin yeni gözdesi haline geldi.
Evrak yükünden arınan bu yeni nesil seyahat anlayışı, sınırları kolayca aşmak isteyenler için büyük bir konfor sunarken, Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda dijital ve turistik ticaretin de kapılarını sonuna kadar aralıyor.