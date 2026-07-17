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  4. Sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilir 5 ülke; Gidenler gözünü teknoloji ürünlerine dikiyor.

Sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilir 5 ülke; Gidenler gözünü teknoloji ürünlerine dikiyor.

Vize, pasaport gibi çeşitli evrak zorlukları çıkaran ülkelerin ardından gezginciler yönünü kimlikle seyahat edebileceği ülkelere çevirdi.

Sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilir 5 ülke; Gidenler gözünü teknoloji ürünlerine dikiyor. - Sayfa 1

Pasaport ve vize prosedürlerinin yarattığı bürokratik engellerden yorulan seyahat tutkunları, rotalarını sadece yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla giriş yapabilecekleri destinasyonlara çeviriyor.

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Sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilir 5 ülke; Gidenler gözünü teknoloji ürünlerine dikiyor. - Sayfa 2

Özellikle teknoloji ürünlerine erişim ve turistik keşif fırsatları sunan komşu ve çevre bölgeler, gezginlerin yeni gözdesi haline geldi.

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Sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilir 5 ülke; Gidenler gözünü teknoloji ürünlerine dikiyor. - Sayfa 3

Evrak yükünden arınan bu yeni nesil seyahat anlayışı, sınırları kolayca aşmak isteyenler için büyük bir konfor sunarken, Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda dijital ve turistik ticaretin de kapılarını sonuna kadar aralıyor.

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Sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilir 5 ülke; Gidenler gözünü teknoloji ürünlerine dikiyor. - Sayfa 4

İşte Türk vatandaşlarının sadece çipli kimlik kullanarak seyahat edebileceği 5 ülke:

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