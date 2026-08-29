Sadece lise diplomasıyla atma yapan 16 bölüm. KPSS’den 60 puanı alan memur olabiliyor.

Ortaöğretim adayları için geniş bir istihdam alanı oluşturuyor. Adayların KPSS puanı, nitelik kodları ve teknik sertifika şartlarına göre değerlendirildiği bu alımlarda; masa başı büro hizmetlerinden teknik ve saha personeline kadar pek çok farklı iş alanı öne çıkıyor.