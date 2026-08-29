Sadece lise diplomasıyla atma yapan 16 bölüm. KPSS’den 60 puanı alan memur olabiliyor.
Lise mezunu olanlar KPSS’den 60 ve üzeri puan aldığında bu 16 bölümde atama şansı bulabiliyor.
Ortaöğretim adayları için geniş bir istihdam alanı oluşturuyor. Adayların KPSS puanı, nitelik kodları ve teknik sertifika şartlarına göre değerlendirildiği bu alımlarda; masa başı büro hizmetlerinden teknik ve saha personeline kadar pek çok farklı iş alanı öne çıkıyor.
Merkezi atamaların yanı sıra kurumların açıktan alımlarıyla da binlerce lise mezununa kamu bünyesinde kariyer fırsatı sunuluyor.
Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un derlediği bilgilere göre sadece lise diplomasıyla atama yapılan bölümler: