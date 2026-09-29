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  4. Sadece pasaport ve kimlik kartı yetiyor. Türk vatandaşlarının kolay seyahat edebildiği tam 30 ülke.

Sadece pasaport ve kimlik kartı yetiyor. Türk vatandaşlarının kolay seyahat edebildiği tam 30 ülke.

Türk vatandaşlarının yılın her zamanı pasaportu ve kimlik kartıyla rahatlıkla seyahat edebildiği 30 ülke sıralandı. Her kıtadan ülke listede yer alıyor.

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Sadece pasaport ve kimlik kartı yetiyor. Türk vatandaşlarının kolay seyahat edebildiği tam 30 ülke. - Sayfa 1

Türk vatandaşları, yılın her dönemi dünya genelinde otuz farklı noktaya vize engeli olmaksızın sadece resmi kimlik belgeleriyle kolayca seyahat edebiliyor.

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Sadece pasaport ve kimlik kartı yetiyor. Türk vatandaşlarının kolay seyahat edebildiği tam 30 ülke. - Sayfa 2

Farklı kıtalardan pek çok rotayı kapsayan bu avantajlı seyahat imkânı, vatandaşlara global keşifler için büyük bir pratiklik sunuyor.

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Sadece pasaport ve kimlik kartı yetiyor. Türk vatandaşlarının kolay seyahat edebildiği tam 30 ülke. - Sayfa 3

VİZEYE GEREK YOK!

İşte ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre Türk vatandaşlarının kolay seyahat edebildiği 30 ülke:

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Sadece pasaport ve kimlik kartı yetiyor. Türk vatandaşlarının kolay seyahat edebildiği tam 30 ülke. - Sayfa 4

🇸🇨 Seyşeller — Vizesiz; pasaport + seyahat öncesi.

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