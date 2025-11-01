Sağlık Bakanlığı KPSS atama taban puanları belli oldu; İşte adaylar için en düşük puanlar
ÖSYM’nin paylaştığı 2025/5 KPSS tercih sonuçlarına göre, Sağlık Bakanlığı’na alımı gerçekleşecek ön lisans düzeyindeki atamalarda en düşük taban puanları oraya çıktı. Adaylar, hangi bölümlerin kaç puanla kapattığını bu verilerle öğrenecek.
ÖSYM, 2025/5 tercih dönemi yerleştirme neticelerini duyurdu. Sağlık Bakanlığı çatısı altında ön lisans mezunlarının atandığı kadrolarda taban puanlar netleşti. Yayınlanan verilere göre puanlar, alakalı bölümlere gerçekleştirilen yerleştirmelerdeki en düşük puanları ortaya koyuyor. İşte KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı ön lisans atama taban puanları ve ayrıntılı liste…
