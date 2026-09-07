Sahibine sorun çıkarmayan en dayanıklı 10 otomatik şanzıman; Zirvedeki araç BMW'yi bile geçti

Otomobilin en hassas parçalarından biri olan otomatik şanzıman, arıza yaptığında yüksek onarım maliyetleriyle karşı karşıya bırakabiliyor. Fakat bazı şanzımanlar sağlam yapıları ve uzun kullanım ömürleriyle rakiplerinden sıyrılıyor. Seneler içinde güvenilirliğini kanıtlayan, düzenli bakımla uzun kilometreler boyunca problemsiz çalışabilen 10 otomatik şanzımanı bir araya getirdik.