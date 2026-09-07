  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Sahibine sorun çıkarmayan en dayanıklı 10 otomatik şanzıman; Zirvedeki araç BMW'yi bile geçti

Sahibine sorun çıkarmayan en dayanıklı 10 otomatik şanzıman; Zirvedeki araç BMW'yi bile geçti

Otomatik şanzımanda rahatlık veya konfor kadar uzun ömür ve arıza riski de büyük önem arz ediyor. İşte doğru bakımla yüksek kilometrelere ulaşabilen ve dayanıklılığıyla öne çıkan en güvenilir 10 otomatik şanzıman.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Sahibine sorun çıkarmayan en dayanıklı 10 otomatik şanzıman; Zirvedeki araç BMW'yi bile geçti - Sayfa 1

Otomobilin en hassas parçalarından biri olan otomatik şanzıman, arıza yaptığında yüksek onarım maliyetleriyle karşı karşıya bırakabiliyor. Fakat bazı şanzımanlar sağlam yapıları ve uzun kullanım ömürleriyle rakiplerinden sıyrılıyor. Seneler içinde güvenilirliğini kanıtlayan, düzenli bakımla uzun kilometreler boyunca problemsiz çalışabilen 10 otomatik şanzımanı bir araya getirdik.

1 | 12
Sahibine sorun çıkarmayan en dayanıklı 10 otomatik şanzıman; Zirvedeki araç BMW'yi bile geçti - Sayfa 2

1. Aisin 8 İleri (AWF8F45)

Kullanıldığı Markalar: Toyota / Lexus / Peugeot / Citroën

Özellik: ÇOK DAYANIKLI - Yüksek tork kapasitesi ve uzun ömür

2 | 12
Sahibine sorun çıkarmayan en dayanıklı 10 otomatik şanzıman; Zirvedeki araç BMW'yi bile geçti - Sayfa 3

2. ZF 8HP (8 İleri)

Kullanıldığı Markalar: BMW / Audi / Jaguar / Land Rover

Özellik: ÜST DÜZEY - Pürüzsüz geçişler ve yüksek dayanıklılık

3 | 12
Sahibine sorun çıkarmayan en dayanıklı 10 otomatik şanzıman; Zirvedeki araç BMW'yi bile geçti - Sayfa 4

3. Mercedes 9G-Tronic (9 İleri)

Kullanıldığı Markalar: Mercedes-Benz

Özellik: ÇOK VERİMLİ - Hem performanslı hem güvenilir

4 | 12