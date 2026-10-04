Sahiplerini bezdiren 5 otomobil ; Sanayinin abonesi oluyorlar.
Sanayi yollarını arşınlayarak lastik tüketen ve sahiplerinin adeta saç baş yolduğu 5 otomobili anketler ortaya çıkardı.
Otomotiv sektöründe yapılan son anketler, bazı araçların sahiplerine adeta tamirhane yollarını mesken tutturduğunu gözler önüne serdi.
Sık arıza yapan, kronik sorunlarıyla bütçeyi sarsan ve yedek parça masraflarıyla kullanıcılarını çileden çıkaran 5 model belirlendi.
Sanayi esnafının da yakından tanıdığı bu sabır sınayan otomobiller, yüksek bakım maliyetleri ve masraflarıyla sahiplerinin saç baş yoldurmaya devam ediyor.