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  4. Sahiplerini bezdiren 5 otomobil ; Sanayinin abonesi oluyorlar.

Sahiplerini bezdiren 5 otomobil ; Sanayinin abonesi oluyorlar.

Sanayi yollarını arşınlayarak lastik tüketen ve sahiplerinin adeta saç baş yolduğu 5 otomobili anketler ortaya çıkardı.

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Sahiplerini bezdiren 5 otomobil ; Sanayinin abonesi oluyorlar. - Sayfa 1

Otomotiv sektöründe yapılan son anketler, bazı araçların sahiplerine adeta tamirhane yollarını mesken tutturduğunu gözler önüne serdi.

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Sahiplerini bezdiren 5 otomobil ; Sanayinin abonesi oluyorlar. - Sayfa 2

Sık arıza yapan, kronik sorunlarıyla bütçeyi sarsan ve yedek parça masraflarıyla kullanıcılarını çileden çıkaran 5 model belirlendi.

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Sahiplerini bezdiren 5 otomobil ; Sanayinin abonesi oluyorlar. - Sayfa 3

Sanayi esnafının da yakından tanıdığı bu sabır sınayan otomobiller, yüksek bakım maliyetleri ve masraflarıyla sahiplerinin saç baş yoldurmaya devam ediyor.

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Sahiplerini bezdiren 5 otomobil ; Sanayinin abonesi oluyorlar. - Sayfa 4

EN ÇOK SANAYİYE YOLU DÜŞEN 5 MARKA

Sanayi yollarını ezber eden 5 otomobil modeline ilişkin değerlendirmeleri paylaşan motopixeltv şu modellerin isimlerini verdi:

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