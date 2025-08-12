Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir?
Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu. Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan Elçin Afacan dizide Feride karakterine hayat verecek. Peki, Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Elçin Afacan kimdir?
21 Ocak 1991 yılında İstanbul’da doğan Elçin Afacan, Türk oyuncudur.
Eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Görevimiz Komedi adlı yarışma programında gösterdiği performans ile ilk kez kamera heyecanını yaşadı. Yarışmadan sonra ilk dizi deneyimini ise yine aynı yıl Show TV'de yayınlanan İçerde dizisindeki "Gülçin" adlı karakteri canlandırarak yaşamış oldu.
Daha sonra 2017 yılında FOX'ta yayınlanan Deli Gönül dizisinde sırada oturan kız öğrenci rolünü canlandırdı. Afacan, asıl çıkışını 2019 yılında yine FOX'ta yayınlanan Bir Aile Hikayesi adlı dizide canlandırdığı "Beste Güneş" karakteri ile yaparak geniş kitlelere ulaşmaya başladı.
2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde "Melek Yücel (Melo)" karakterini canlandırmıştır. 2021'de ilk sinema deneyimi olan Benden Ne Olur adlı sinema filminde rol almıştır. Afacan, oyunculuğun yanı sıra tiyatro sahnelerinde yer almaya devam etmektedir.