Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Elçin Afacan dahil oldu! Elçin Afacan kimdir?

Elçin Afacan kimdir?

21 Ocak 1991 yılında İstanbul’da doğan Elçin Afacan, Türk oyuncudur.

Eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra 2016 yılında FOX'ta yayınlanan Görevimiz Komedi adlı yarışma programında gösterdiği performans ile ilk kez kamera heyecanını yaşadı. Yarışmadan sonra ilk dizi deneyimini ise yine aynı yıl Show TV'de yayınlanan İçerde dizisindeki "Gülçin" adlı karakteri canlandırarak yaşamış oldu.