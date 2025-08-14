Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Naz Göktan dahil oldu! Naz Göktan kimdir?
Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Naz Göktan dahil oldu. Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan Naz Göktan dizide Neslihan karakterine hayat verecek. Peki, Naz Göktan kimdir? Naz Göktan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Naz Göktan kimdir?
23 Mart 1990 tarihinde Ankara’da doğan Naz Göktan, Türk oyuncudur.
Naz Göktan, 1993 yılında klasik bale eğitimine başlamış ve 2007 yılında Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve İngiltere Royal Academy of Dance (Kraliyet Balesi Akademisi'nden) mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nden de mezun olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'ne kabul edilmiştir.
Bir sonraki yıl ise aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde çift anadal programına seçilmiştir. 2010 yılında Belçika’da Libre de Bruxelle Üniversitesi’nde Erasmus öğrencisi olarak eğitim almış ve döndükten sonra 2012 yılında okuduğu her iki bölümden de başarıyla mezun olmuştur.
2011-2014 yılları arasında Erdal Beşikçioğlu’nun kurduğu StüdyoCer'de profesyonel oyunculuk deneyimi yaşamış ve 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne kabul edilerek tiyatro eğitimine devam etmiştir. 2018 yılında tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Aynı zamanda 2017 yılında okul arkadaşları Alper Çankaya ve Faysal Can Dakni’nin kurduğu Sahne 367'de çalışmaya başlayarak sahne sanatları alanında yönetici, eğitmen ve oyuncu olarak faaliyet göstermektedir.
2016 yılında Avrupa Birliği Projesi ile İngiltere Arts University Bournemouth’da sahne estetiği ve koreografi üzerine eğitim almıştır. Sahne 367 bünyesinde oynadığı tek kişilik oyunu ‘Madam’ ile Sadri Alışık Anadolu Ödülleri Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülü, Sanat Kurumu Övgüye Değer Kadın Oyuncu Ödülü ve Arman Talay Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.