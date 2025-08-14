Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Naz Göktan dahil oldu! Naz Göktan kimdir?

Bir sonraki yıl ise aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde çift anadal programına seçilmiştir. 2010 yılında Belçika’da Libre de Bruxelle Üniversitesi’nde Erasmus öğrencisi olarak eğitim almış ve döndükten sonra 2012 yılında okuduğu her iki bölümden de başarıyla mezun olmuştur.