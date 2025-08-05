Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Perihan Savaş dahil oldu! Perihan Savaş kimdir?
Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Perihan Savaş dahil oldu. Türk sinema ve televizyon olan Perihan Savaş dizide Hüma karakterine hayat verecek. Peki, Perihan Savaş kimdir? Perihan Savaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Perihan Savaş kimdir?
14 Haziran 1957 tarihinde İstanbul’da doğan Şerife Perihan ya da bilinen adıyla Perihan Savaş, Türk sinema ve televizyon oyuncusudur.
Perihan Savaş, ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Aslen Trabzon, Sürmenelidir. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynayan sanatçı on üç yaşındayken, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır.
1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol aldı. Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı. Önce İbrahim Tatlıses'le, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki evlilikten de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları yapmıştır.
Perihan Savaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Filmler
1971, Şehzade Sinbad Kaf Dağında
1972, Namus
1972, Malkoçoğlu Kurt Bey
1972, Vur
1972, Korkusuz Beşler
1972, Aşka Selam Kavgaya Devam
1972, Atmaca Mehmet
1972, İyi Döverim Kötü Severim
1972, Katerina 72
1972, Para
1972, Kanlı Değirmen
1972, Serseri Kral
1972, Sev Dedi Gözlerim
1973, Gülerken Ağlayanlar
1973, Kuşçu
1973, Nefret
1973, Yemin
1973, Yedi Evlat İki Damat
1973, Soğukkanlılar
1973, Kızın Varmı Derdin Var
1973, Bebek Yüzlü
1973, Çaresizler
1974, Hostes
1974, Taşralı Kız
1974, Dertler Benim Olsun
1974, Gerçek
1974, Çılgın Arzular
1974, Evet mi Hayır mı
1974, Zafer Kartalları
1974, Bedrana
1974, Sevmek
1974, Sezercik Küçük Mücahit
1974, Esir Hayat
1974, Sensiz Yaşanmaz
1975, Çapkın Kızlar
1975, Deli Kız
1975, İntihar
1975, Kader Yolcuları
1975, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
1975, Bitirimler Sınıfı
1976, Silahlara Veda
1976, Perişan
1976, Analar Ölmez
1976, İki Kızgın Adam
1976, Sevdalılar
1976, Elmanın Alına Bak
1976, Satılmış Adam
1977, Silah Arkadaşları