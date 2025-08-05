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Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Perihan Savaş dahil oldu! Perihan Savaş kimdir?

Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Perihan Savaş dahil oldu. Türk sinema ve televizyon olan Perihan Savaş dizide Hüma karakterine hayat verecek. Peki, Perihan Savaş kimdir? Perihan Savaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Perihan Savaş dahil oldu! Perihan Savaş kimdir? - Sayfa 1

Perihan Savaş kimdir?  

14 Haziran 1957 tarihinde İstanbul’da doğan Şerife Perihan ya da bilinen adıyla Perihan Savaş, Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. 

Perihan Savaş, ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Aslen Trabzon, Sürmenelidir. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynayan sanatçı on üç yaşındayken, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır. 

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Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Perihan Savaş dahil oldu! Perihan Savaş kimdir? - Sayfa 2

1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet", "Kibarlık Budalası" gibi birçok tiyatro oyunda yer alan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde rol aldı. Sinema kariyerine aynı yıl başlayan Savaş, kısa sürede birçok filmde oynadığı rollerle başrol oyuncusu oldu. 120 civarında filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık yaptı. Önce İbrahim Tatlıses'le, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki evlilikten de birer çocuğu oldu. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları yapmıştır. 

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Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Perihan Savaş dahil oldu! Perihan Savaş kimdir? - Sayfa 3

Perihan Savaş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Filmler 

1971, Şehzade Sinbad Kaf Dağında 

1972, Namus 

1972, Malkoçoğlu Kurt Bey 

1972, Vur 

1972, Korkusuz Beşler 

1972, Aşka Selam Kavgaya Devam 

1972, Atmaca Mehmet 

1972, İyi Döverim Kötü Severim 

1972, Katerina 72 

1972, Para 

1972, Kanlı Değirmen 

1972, Serseri Kral 

1972, Sev Dedi Gözlerim 

1973, Gülerken Ağlayanlar 

1973, Kuşçu 

1973, Nefret 

1973, Yemin 

1973, Yedi Evlat İki Damat 

1973, Soğukkanlılar 

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Sahtekârlar dizisinin kadrosuna Perihan Savaş dahil oldu! Perihan Savaş kimdir? - Sayfa 4

1973, Kızın Varmı Derdin Var 

1973, Bebek Yüzlü 

1973, Çaresizler 

1974, Hostes 

1974, Taşralı Kız  

1974, Dertler Benim Olsun 

1974, Gerçek 

1974, Çılgın Arzular 

1974, Evet mi Hayır mı 

1974, Zafer Kartalları 

1974, Bedrana 

1974, Sevmek 

1974, Sezercik Küçük Mücahit 

1974, Esir Hayat 

1974, Sensiz Yaşanmaz 

1975, Çapkın Kızlar  

1975, Deli Kız 

1975, İntihar 

1975, Kader Yolcuları 

1975, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 

1975, Bitirimler Sınıfı 

1976, Silahlara Veda 

1976, Perişan 

1976, Analar Ölmez 

1976, İki Kızgın Adam 

1976, Sevdalılar 

1976, Elmanın Alına Bak 

1976, Satılmış Adam 

1977, Silah Arkadaşları 

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