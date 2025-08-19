Sakıncalı dizisinin kadrosuna Olgun Toker dahil oldu! Olgun Toker kimdir?
Sakıncalı dizisinin kadrosuna Olgun Toker dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Olgun Toker dizide Faysal karakterini canlandıracak. Peki, Olgun Toker kimdir? Olgun Toker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Olgun Toker kimdir?
12 Mart 1986 tarihinde Mersin’de doğan Olgun Toker, Türk oyuncudur.
Üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesinin Konservatuvar Bölümünde tamamladı. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı.
Olgun Toker, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren Saklı Hayatlar, Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın, Küçük Esnaf, Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Hayat Sırları dizisinin Bir Aile Hikâyesi, Mezarlık, Güzel Günler gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
Olgun Toker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2010, Akasya Durağı
2010, Yaprak Dökümü
2012, Son
2012-2014, Karadayı
2014, Benim Adım Gültepe