Sakıncalı dizisinin kadrosuna Olgun Toker dahil oldu! Olgun Toker kimdir?

Sakıncalı dizisinin kadrosuna Olgun Toker dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Olgun Toker dizide Faysal karakterini canlandıracak. Peki, Olgun Toker kimdir? Olgun Toker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Olgun Toker kimdir?  

12 Mart 1986 tarihinde Mersin’de doğan Olgun Toker, Türk oyuncudur. 

Üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesinin Konservatuvar Bölümünde tamamladı. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. 

Olgun Toker, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren Saklı Hayatlar, Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın, Küçük Esnaf, Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Hayat Sırları dizisinin Bir Aile Hikâyesi,  Mezarlık, Güzel Günler gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. 

Olgun Toker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Televizyon 

2010, Akasya Durağı 

2010, Yaprak Dökümü 

2012, Son 

2012-2014, Karadayı 

2014, Benim Adım Gültepe 

2015, Şeref Meselesi 

2015, Tatlı Küçük Yalancılar 

2016-2017, Hayat Şarkısı 

2017, Çember 

2017-2018, Hayat Sırları  

2019, Bir Aile Hikayesi 

