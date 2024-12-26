Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyenlere büyük şok. Dizinin çekimleri iptal edildi
NOW TV'nin büyük sükse yaratan dizisi Şakir Paşa Ailesi, sevenlerini üzdü. Popüler dizinin çekimleri iptal edildi
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ryting sıralamasında zirveyi kimseye bırakmayan ve sosyal medyanın da gündemine oturan Şakir Paşa dizisinin çekimleri iptal edildi. Yapımcı Fatih Aksoy açıklama yaptı
Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin sürdüğü Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’ndeki film platosunda yangın çıktı. Gece boyunca süren yangında film platosunun tamamen yok olduğu öğrenildi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemei.
YAPIMCIDAN KRİTİK AÇIKLADI
Bir bölümün hazır olduğu ancak iki sonraki bölümün riske girdiğini açıklayan Şakir Paşa Ailesi yapımcısı Fatih Aksoy, “Şakir Paşa köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.
Magazin Gazetecisi Birse Altuntaş'ın haberine göre, Şakir Paşa Ailesi’nin torunları geçen hafta bir açıklama yayınlanmış ve “Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor” demişti. Ayrıca ailenin torununun çocuğu da yayının durdurulması için dava açmış ancak talebe takipsizlik kararı verilmişti. Yangınla ilgili yapım şirketinin sayfasından da açıklama yayınlandı.