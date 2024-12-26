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  4. Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyenlere büyük şok. Dizinin çekimleri iptal edildi

Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyenlere büyük şok. Dizinin çekimleri iptal edildi

NOW TV'nin büyük sükse yaratan dizisi Şakir Paşa Ailesi, sevenlerini üzdü. Popüler dizinin çekimleri iptal edildi

Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyenlere büyük şok. Dizinin çekimleri iptal edildi - Sayfa 1

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ryting sıralamasında zirveyi kimseye bırakmayan ve sosyal medyanın da gündemine oturan Şakir Paşa dizisinin çekimleri iptal edildi. Yapımcı Fatih Aksoy açıklama yaptı

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Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyenlere büyük şok. Dizinin çekimleri iptal edildi - Sayfa 2

Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin sürdüğü Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’ndeki film platosunda yangın çıktı. Gece boyunca süren yangında film platosunun tamamen yok olduğu öğrenildi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemei.

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Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyenlere büyük şok. Dizinin çekimleri iptal edildi - Sayfa 3

YAPIMCIDAN KRİTİK AÇIKLADI

Bir bölümün hazır olduğu ancak iki sonraki bölümün riske girdiğini açıklayan Şakir Paşa Ailesi yapımcısı Fatih Aksoy, “Şakir Paşa köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.

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Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyenlere büyük şok. Dizinin çekimleri iptal edildi - Sayfa 4

Magazin Gazetecisi Birse Altuntaş'ın haberine göre, Şakir Paşa Ailesi’nin torunları geçen hafta bir açıklama yayınlanmış ve “Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor” demişti. Ayrıca ailenin torununun çocuğu da yayının durdurulması için dava açmış ancak talebe takipsizlik kararı verilmişti. Yangınla ilgili yapım şirketinin sayfasından da açıklama yayınlandı.

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