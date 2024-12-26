Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyenlere büyük şok. Dizinin çekimleri iptal edildi

Magazin Gazetecisi Birse Altuntaş'ın haberine göre, Şakir Paşa Ailesi’nin torunları geçen hafta bir açıklama yayınlanmış ve “Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor” demişti. Ayrıca ailenin torununun çocuğu da yayının durdurulması için dava açmış ancak talebe takipsizlik kararı verilmişti. Yangınla ilgili yapım şirketinin sayfasından da açıklama yayınlandı.