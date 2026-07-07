Sanayi düşmanı 20 otomobil; Yağını suyunu verin yeter... Canavar gibiler
Sanayi ustaları bu otomobilleri listeledi. Kendileri aslında çok sevmez çünkü yolu sanayiye pek düşmez. Bu araçlar fabrikadan çıktıkları gibi canavara dönüşüyor. Türkiye yollarında da oldukça dayanıklılar. İşte yağını suyunu eklediğiniz zaman sizi asla üzmeyecek otomobiller
Sanayi ustalarının "kolay kolay arıza çıkarmaz" diyerek öne çıkardığı otomobiller belli oldu. Düzenli yağ ve sıvı bakımı dışında ciddi masraf açmayan bu modeller, uzun ömürlü motorları, sağlam mekanik yapıları ve dayanıklılıklarıyla yıllardır güven veren seçenekler arasında yer alıyor. Türkiye yollarında da performansını kanıtlayan işte "sanayi düşmanı" olarak gösterilen 20 otomobil…