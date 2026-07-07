Sanayi düşmanı 20 otomobil; Yağını suyunu verin yeter... Canavar gibiler

Sanayi ustalarının "kolay kolay arıza çıkarmaz" diyerek öne çıkardığı otomobiller belli oldu. Düzenli yağ ve sıvı bakımı dışında ciddi masraf açmayan bu modeller, uzun ömürlü motorları, sağlam mekanik yapıları ve dayanıklılıklarıyla yıllardır güven veren seçenekler arasında yer alıyor. Türkiye yollarında da performansını kanıtlayan işte "sanayi düşmanı" olarak gösterilen 20 otomobil…