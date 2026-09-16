Sanayi ustaları kadar sanayiye gelen 19 sorunlu araç; Ustalar iki kez düşünün diyorlar

Otomobil satın alırken sadece fiyat ve donanıma bakmak, gelecekteki süreçte yüksek giderlerle yüz yüze gelmeye neden olabiliyor. Bilhassa kronik arızaları ve pahalı parça sorunlarıyla öne çıkan bazı modeller, sanayi ustalarının da dikkatli olunması gerektiğini söylediği araçlar arasında yer alıyor.