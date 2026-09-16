Sanayi ustaları kadar sanayiye gelen 19 sorunlu araç; Ustalar iki kez düşünün diyorlar
Oto sanayi ustalarının bugüne dek edindiği tecrübelere göre bazı otomobiller, sık arızaları ve yüksek bakım giderleri sebebiyle sahiplerini servisten çıkarmıyor. İşte ustaların temkinli yaklaştığı 19 sorunlu araç.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Otomobil satın alırken sadece fiyat ve donanıma bakmak, gelecekteki süreçte yüksek giderlerle yüz yüze gelmeye neden olabiliyor. Bilhassa kronik arızaları ve pahalı parça sorunlarıyla öne çıkan bazı modeller, sanayi ustalarının da dikkatli olunması gerektiğini söylediği araçlar arasında yer alıyor.
1 | 20