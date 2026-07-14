Sanayi ustalarına göre en az değer kaybı yaşan 10 otomobil markası! İlk iki marka şaşırtmadı

Otomobil satın alırken en mühim unsurlardan biri de aracın ikinci el değerini muhafaza edebilmesi oluyor. Sanayi ustalarının kanaatleri doğrultusunda derlenen sıralamada talep durumu, dayanıklılık, servis ağı ve parça bulunabilirliği gibi unsurlar esas alınarak değer kaybı en düşük 10 otomobil markası açıklandı. Liste, uzun vadeli yatırım yapmak isteyen sürücüler için önemli ipuçları sunuyor.