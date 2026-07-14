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  4. Sanayi ustalarına göre en az değer kaybı yaşan 10 otomobil markası! İlk iki marka şaşırtmadı

Sanayi ustalarına göre en az değer kaybı yaşan 10 otomobil markası! İlk iki marka şaşırtmadı

Sanayi ustalarının düşüncelerine göre ikinci el araç ekosisteminde değerini en iyi muhafaza eden 10 otomobil markası belli oldu. Talep, güvenilirlik, servis ağı ve yedek parça erişimi gibi unsurların göz önünde bulundurulduğu listede ilk iki sıradaki markalar yine değişmedi.

Sanayi ustalarına göre en az değer kaybı yaşan 10 otomobil markası! İlk iki marka şaşırtmadı - Sayfa 1

Otomobil satın alırken en mühim unsurlardan biri de aracın ikinci el değerini muhafaza edebilmesi oluyor. Sanayi ustalarının kanaatleri doğrultusunda derlenen sıralamada talep durumu, dayanıklılık, servis ağı ve parça bulunabilirliği gibi unsurlar esas alınarak değer kaybı en düşük 10 otomobil markası açıklandı. Liste, uzun vadeli yatırım yapmak isteyen sürücüler için önemli ipuçları sunuyor.

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Sanayi ustalarına göre en az değer kaybı yaşan 10 otomobil markası! İlk iki marka şaşırtmadı - Sayfa 2

1 - TOYOTA (5 Yıldız)

Yüksek talep, düşük arıza maliyeti ve güçlü ikinci el değeri.

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Sanayi ustalarına göre en az değer kaybı yaşan 10 otomobil markası! İlk iki marka şaşırtmadı - Sayfa 3

2 - HONDA (5 Yıldız)

Dayanıklı motorlar, uzun ömür ve sağlam ikinci el piyasası.

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Sanayi ustalarına göre en az değer kaybı yaşan 10 otomobil markası! İlk iki marka şaşırtmadı - Sayfa 4

3 - VOLKSWAGEN (4.5 Yıldız)

Geniş model gamı, yaygın servis ağı ve güçlü marka algısı.

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