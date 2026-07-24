Sanayi ustalarının kapısına bile getirmediği 4 otomobil; Masrafına hesap dayanmıyor.

Otomobil piyasasında ikinci el araç alırken yalnızca satın alma maliyetini değil, uzun vadeli bakım ve tamir giderlerini de hesaba katmak büyük önem taşıyor. Sektördeki uzman mekanikçilerin tespitlerine göre, kronik arızaları ve yüksek yedek parça maliyetleri nedeniyle tamirhanelerde en çok zorluk çıkaran belirli motor ve model tipleri bulunuyor.