Sanayi ustalarının kapısına bile getirmediği 4 otomobil; Masrafına hesap dayanmıyor.
Sanayi ustalarının dahi masrafından çekindiği için kapısına yanaştırmadığı 4 otomobili işin ustası listeledi.
Otomobil piyasasında ikinci el araç alırken yalnızca satın alma maliyetini değil, uzun vadeli bakım ve tamir giderlerini de hesaba katmak büyük önem taşıyor. Sektördeki uzman mekanikçilerin tespitlerine göre, kronik arızaları ve yüksek yedek parça maliyetleri nedeniyle tamirhanelerde en çok zorluk çıkaran belirli motor ve model tipleri bulunuyor.
Eski nesil yüksek performanslı benzinli araçlarda yaşanan kronik zincir, enjektör ve karbon birikimi sorunları, zamanla sürücülere ağır mali yükler getirebiliyor. Benzer şekilde, yüksek hacimli dizel ve karmaşık elektronik altyapıya sahip lüks segment araçlar da bakım masraflarıyla bütçeleri zorluyor.
Uzmanlar, sürpriz masraflarla karşılaşmamak adına araç seçiminde kronik arıza geçmişinin mutlaka incelenmesini öneriyor.