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  4. Sanayi ustasının çayını içtirmeyen 20 otomobil; Yağını unutsanız bile araba kendisi tolere ediyor.

Sanayi ustasının çayını içtirmeyen 20 otomobil; Yağını unutsanız bile araba kendisi tolere ediyor.

Otomobil bakım maliyetlerinin ve masraflarının parmak ısırttığı dönemde sanayi ustalarının yüzünü bile kolay kolay göremeyeceğiniz 20 model belli oldu.

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Sanayi ustasının çayını içtirmeyen 20 otomobil; Yağını unutsanız bile araba kendisi tolere ediyor. - Sayfa 1

Türkiye otomotiv pazarında kullanıcı şikayetleri ve teknik servis verileri, en az arıza yapan araçların ortak özelliklerini ortaya koyuyor.

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Sanayi ustasının çayını içtirmeyen 20 otomobil; Yağını unutsanız bile araba kendisi tolere ediyor. - Sayfa 2

Karmaşık elektronik sistemler yerine sade mekanik mimariye, atmosferik motorlara ve tork konvertörlü şanzımanlara sahip modeller, sanayi ziyaretlerini en aza indiriyor.

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Sanayi ustasının çayını içtirmeyen 20 otomobil; Yağını unutsanız bile araba kendisi tolere ediyor. - Sayfa 3

Zorlu yol şartlarında dayanıklılığıyla öne çıkan bu gruplar, düşük bakım maliyetleri ve yedek parça erişilebilirliği sayesinde sürücülerine uzun ömürlü ve masrafsız bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Sanayi ustasının çayını içtirmeyen 20 otomobil; Yağını unutsanız bile araba kendisi tolere ediyor. - Sayfa 4

‘YAĞINI SUYUNU KOY DEVAM ET’ 20 OTOMOBİL

İşte Türkiye şartlarında sanayi ustaları ve kullanıcılarından tam not alan sorunsuz 20 otomobil:

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