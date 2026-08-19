Sanayi ustasının çayını içtirmeyen 20 otomobil; Yağını unutsanız bile araba kendisi tolere ediyor.
Otomobil bakım maliyetlerinin ve masraflarının parmak ısırttığı dönemde sanayi ustalarının yüzünü bile kolay kolay göremeyeceğiniz 20 model belli oldu.
Türkiye otomotiv pazarında kullanıcı şikayetleri ve teknik servis verileri, en az arıza yapan araçların ortak özelliklerini ortaya koyuyor.
Karmaşık elektronik sistemler yerine sade mekanik mimariye, atmosferik motorlara ve tork konvertörlü şanzımanlara sahip modeller, sanayi ziyaretlerini en aza indiriyor.
Zorlu yol şartlarında dayanıklılığıyla öne çıkan bu gruplar, düşük bakım maliyetleri ve yedek parça erişilebilirliği sayesinde sürücülerine uzun ömürlü ve masrafsız bir sürüş deneyimi sunuyor.