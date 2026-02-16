Sanayi yolu görmeme konusunda istikrarlılar... İşte en dayanıklı 26 otomobil
Consumer Reports, 2026 senesine dair "Rn dayanıklı otomobil markaları" sıralamasını güncelledi. Amerika ekosistemindeki markaların değerlendirildiği araştırmada Japon üreticiler zirvede bulunurken, Türkiye’de arıza tartışmalarıyla gündeme gelen BMW’nin ABD’de yüksek puan almaya devam etmesi dikkat çekti.
Araç güvenilirliği ve uzun ömürlülük standartlarına göre derlenen 2026 listesinde Toyota, Subaru ve Honda raporun üst sıralarında yer alırken, BMW’nin ABD’deki verimliliği sektör datalarıyla tekrardan gündemde yer aldı.
