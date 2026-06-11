Sanayi yolu onlara benzin istasyonu gibi... En sorunlu 20 otomobil belli oldu! Ustalar hem fikir
Dünyanın en sorunlu otomobiline kimse binmek istemez. Hatta kimse almak istemez. Sanayi ustaları en çok karşılaştığı otomobilleri açıkladı. Zirvedeki araç kimseyi şaşırtmadı ilk 20'deki otomobiller acaba dedirtti. İşte sanayi yolunu benzin istasyonu kadar çok kullanan en sorunlu araçlar...
Sanayi ustalarının uzun senelere giden deneyimlerine göre en çok arıza çıkaran otomobiller listesi ortaya çıktı. Sürekli servis yolu tutan bu araçlar, sahiplerine resmen ikinci bir "sanayi rutini" yaşatıyor. En sorunlu modellerin yer aldığı ilk 20 liste dikkat çekerken, zirvedeki isim ise pek çok kişi için şaşırtıcı olmadı. İşte ustaların müşterek fikirleriyle belirlenen, en çok sorun çıkaran otomobiller…