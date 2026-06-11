Sanayi yolu onlara benzin istasyonu gibi... En sorunlu 20 otomobil belli oldu! Ustalar hem fikir

Sanayi ustalarının uzun senelere giden deneyimlerine göre en çok arıza çıkaran otomobiller listesi ortaya çıktı. Sürekli servis yolu tutan bu araçlar, sahiplerine resmen ikinci bir "sanayi rutini" yaşatıyor. En sorunlu modellerin yer aldığı ilk 20 liste dikkat çekerken, zirvedeki isim ise pek çok kişi için şaşırtıcı olmadı. İşte ustaların müşterek fikirleriyle belirlenen, en çok sorun çıkaran otomobiller…