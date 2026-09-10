Sanayiden çıkmayan 10 otomobil; 100.000 kullanıcı seçti... En güvenilmeyen araçlar belli oldu

Yeni bir otomobil satın alırken dizayn, verimlilik ve yakıt tüketimi kadar güvenilirlik de sürücülerin kararında önemli rol oynuyor. Birleşik Krallık merkezli Driver Power tarafından yapılan ve 100.000’den fazla sürücünün gerçek kullanım deneyimlerini temel alan güvenilirlik anketinde, maliklerini en fazla problemle karşılaştıran modeller sıralandı. Araçlarda yaşanan arızalar, kullanım sorunları ve sahiplerin genel memnuniyeti gibi kriterlerin dikkate alındığı araştırmada bazı modellerin listedeki yeri dikkat çekti. İşte sürücülerin değerlendirmelerine göre en güvenilmeyen 10 otomobil…