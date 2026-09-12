  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Sanayiye en çok kazandıran 20 otomobil. Yağ yakıyor, mekatronik dağıtıyor, zincir koparıyor…

Sanayiye en çok kazandıran 20 otomobil. Yağ yakıyor, mekatronik dağıtıyor, zincir koparıyor…

Artan bakım maliyetleri masraf çıkardığında ise can sıkıcı hale gelen otomobil giderleri nedeniyle sürücüler en sorunsuz ve sıkıntısız araçları araştırıyor. Türkiye şartlarında da aktif kullanılan ve ikinci el piyasasında hızlı olan ama sorunlu 20 otomobili derledik.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Sanayiye en çok kazandıran 20 otomobil. Yağ yakıyor, mekatronik dağıtıyor, zincir koparıyor… - Sayfa 1

İkinci el piyasasında revaçta olan pek çok popüler model, ağır trafik ve kalitesiz yakıt gibi etkenlerle kısa sürede sanayi yolunu tutuyor.

1 | 24
Sanayiye en çok kazandıran 20 otomobil. Yağ yakıyor, mekatronik dağıtıyor, zincir koparıyor… - Sayfa 2

Kronik yağ eksiltme, hassas şanzıman mekatroniklerinin arızalanması ve erken aşınan triger zincirleri gibi maliyetli sorunlar, bütçeleri sarsıyor.

2 | 24
Sanayiye en çok kazandıran 20 otomobil. Yağ yakıyor, mekatronik dağıtıyor, zincir koparıyor… - Sayfa 3

Sürücüler artık bu masraflı döngüden kaçınarak daha sorunsuz ve masrafsız alternatiflere yöneliyor.

3 | 24
Sanayiye en çok kazandıran 20 otomobil. Yağ yakıyor, mekatronik dağıtıyor, zincir koparıyor… - Sayfa 4

SORUN KELİMESİNİ GÖBEK ADI GİBİ TAŞIYAN 20 OTOMOBİL

caranddriver.com’da derlenen bilgiye göre sorunlu motor/mekanik sistemine sahip olan otomobiller şöyle:

4 | 24