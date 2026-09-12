Sanayiye en çok kazandıran 20 otomobil. Yağ yakıyor, mekatronik dağıtıyor, zincir koparıyor…
Artan bakım maliyetleri masraf çıkardığında ise can sıkıcı hale gelen otomobil giderleri nedeniyle sürücüler en sorunsuz ve sıkıntısız araçları araştırıyor. Türkiye şartlarında da aktif kullanılan ve ikinci el piyasasında hızlı olan ama sorunlu 20 otomobili derledik.
İkinci el piyasasında revaçta olan pek çok popüler model, ağır trafik ve kalitesiz yakıt gibi etkenlerle kısa sürede sanayi yolunu tutuyor.
Kronik yağ eksiltme, hassas şanzıman mekatroniklerinin arızalanması ve erken aşınan triger zincirleri gibi maliyetli sorunlar, bütçeleri sarsıyor.
Sürücüler artık bu masraflı döngüden kaçınarak daha sorunsuz ve masrafsız alternatiflere yöneliyor.