Şanzıman konusunda sahiplerini en çok üzen otomobiller; Konforlu, keyifli ama masrafı can yakıyor.
Artan sanayi ve bakım masrafları araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. Bu bakım krizinden Japon otomobilleri gözde olarak çıkarken şanzıman konusunda bazı markaların adeta kronikleşmesi dikkat çekiyor.
İkinci el araç piyasasında motor kadar şanzıman dayanıklılığı da alıcıların dikkat ettiği başlıca kriterler arasında yer alıyor.
Kullanıcı geri bildirimleri, servis kayıtları ve uzman değerlendirmeleri incelendiğinde bazı otomatik şanzıman tiplerinde kavrama aşınması, vites geçişlerinde sarsıntı, mekatronik arızaları ve elektronik kontrol sorunlarının daha sık görüldüğü belirtiliyor.
Uzmanlar, araç satın almadan önce düzenli bakım geçmişinin incelenmesini, test sürüşü yapılmasını ve özellikle otomatik şanzıman sistemlerinin detaylı ekspertizden geçirilmesini tavsiye ediyor.