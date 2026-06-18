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  4. Şanzıman konusunda sahiplerini en çok üzen otomobiller; Konforlu, keyifli ama masrafı can yakıyor.

Şanzıman konusunda sahiplerini en çok üzen otomobiller; Konforlu, keyifli ama masrafı can yakıyor.

Artan sanayi ve bakım masrafları araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. Bu bakım krizinden Japon otomobilleri gözde olarak çıkarken şanzıman konusunda bazı markaların adeta kronikleşmesi dikkat çekiyor.

Şanzıman konusunda sahiplerini en çok üzen otomobiller; Konforlu, keyifli ama masrafı can yakıyor. - Sayfa 1

İkinci el araç piyasasında motor kadar şanzıman dayanıklılığı da alıcıların dikkat ettiği başlıca kriterler arasında yer alıyor.

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Şanzıman konusunda sahiplerini en çok üzen otomobiller; Konforlu, keyifli ama masrafı can yakıyor. - Sayfa 2

Kullanıcı geri bildirimleri, servis kayıtları ve uzman değerlendirmeleri incelendiğinde bazı otomatik şanzıman tiplerinde kavrama aşınması, vites geçişlerinde sarsıntı, mekatronik arızaları ve elektronik kontrol sorunlarının daha sık görüldüğü belirtiliyor.

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Şanzıman konusunda sahiplerini en çok üzen otomobiller; Konforlu, keyifli ama masrafı can yakıyor. - Sayfa 3

Uzmanlar, araç satın almadan önce düzenli bakım geçmişinin incelenmesini, test sürüşü yapılmasını ve özellikle otomatik şanzıman sistemlerinin detaylı ekspertizden geçirilmesini tavsiye ediyor.

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Şanzıman konusunda sahiplerini en çok üzen otomobiller; Konforlu, keyifli ama masrafı can yakıyor. - Sayfa 4

ŞANZIMAN ARIZASIYLA POPÜLER OLAN MARKALAR

Bu kontroller, ileride oluşabilecek yüksek maliyetli arızaların önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor. Türkiye’de oldukça sevilen markaların yer aldığı en çok arıza veren şanzıman türüne sahip markalar şöyle:

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