Şarj süresi sadece 4 dakika 22 saniye! İşte en hızlı şarj olan elektrikli otomobil

Elektrikli araçlarda uzun şarj süreleri, yeni nesil batarya teknolojileriyle giderek geride kalıyor. Bir dönem yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj için 30-40 dakika beklemek iyi bir değer kabul edilirken, artık dakikalarla ölçülen süreler gündemde. Peki, en hızlı şarj olan elektrikli otomobil hangisi? İşte cevabı