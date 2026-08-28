Satın alan bir daha vazgeçemiyor... En sadık otomobil müşterileri belli oldu! Zirve şaşırttı

Otomobil satın alırken aynı markayı tekrardan tercih eden müşterilerin oranları, markalar arasındaki sadakat yarışını gözler önüne serdi. S&P Global Mobility verilerine dayanan 2026 sıralamasında Tesla, yüzde 64'lük müşteri sadakat oranıyla listenin zirvesine yerleşti. Ferrari yüzde 61 ile ikinci sırada bulunurken Toyota, Subaru, Honda ve Ford da yüzde 58'in üzerindeki oranlarıyla öne çıktı. ABD otomotiv sektöründe ortalama müşteri sadakati ise yüzde 52 seviyesinde kaldı. Listenin diğer ucunda Aston Martin ve Polestar yüzde 37'lik oranlarıyla yer aldı.