Satın alanın son sahibi olduğu 5 otomobil; Seveni çok, konforlu ama satılmıyor.
Otomobilin bir yatırım aracı olarak düşünüldüğü ülkemizde araç satın alırken vatandaşlar iki defa düşünüyor. Bu nedenle biz de ikinci elde zor satılan otomobilleri derledik…
Türkiye’de otomobil sadece bir ulaşım vasıtası değil, aynı zamanda ciddi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Ancak ikinci el piyasasında bazı özel modeller var ki, sundukları yüksek konfora ve tutkulu hayran kitlelerine rağmen adeta sahibine yapışıyor.
Alıcısını son sahibi konumuna getiren bu araçlar, likidite konusunda ciddi bariyerlere sahip. Yedek parça tedariki, servis kısıtlılığı ya da sıra dışı tasarımlar gibi etkenler, bu konfor odaklı alternatiflerin elden çıkarılmasını zorlaştırıyor.
Dolayısıyla, sürüş keyfi yüksek olan bu modeller, nakde dönüştürülmek istendiğinde uzun ve sabır gerektiren bir satış sürecini beraberinde getiriyor.