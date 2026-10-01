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  4. SATIŞTA! A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: İŞTE YENİ A101 ALDIN ALDIN EKSTRA AFİŞİ! (A101 1-7 EKİM)

SATIŞTA! A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: İŞTE YENİ A101 ALDIN ALDIN EKSTRA AFİŞİ! (A101 1-7 EKİM)

A101, 1-17 Ekim tarihleri arasında geçerli yeni "Aldın Aldın Ekstra" kataloğuyla internete özel büyük bir kampanya başlattı. Sınırlı stoklarla sunulan bu fırsatta akıllı televizyonlar, son teknoloji cep telefonları ve tabletler dijital dünyayı ayağınıza getiriyor. Evinizin çehresini değiştirecek modern mobilyalar, hayatı kolaylaştıran beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri de avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Ayrıca şehir içi ulaşımda özgürlük sunan elektrikli scooterlar, güvenli motosiklet kaskları ve konforlu spor ayakkabılarda dikkat çekiyor. İnternete özel bu dev fırsatları kaçırmayın!

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SATIŞTA! A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: İŞTE YENİ A101 ALDIN ALDIN EKSTRA AFİŞİ! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 1

SAMSUNG UE50M70HAUXTK 4K UHD MİNİ LED TV

Fiyat: 34,999 TL

SAMSUNG GALAXY S25 12/256 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 47,499 TL

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SATIŞTA! A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: İŞTE YENİ A101 ALDIN ALDIN EKSTRA AFİŞİ! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 2

HOOVER 9 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

SEG 9 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 18,499 TL

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SATIŞTA! A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: İŞTE YENİ A101 ALDIN ALDIN EKSTRA AFİŞİ! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 3

GRUNDIG TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 15,499 TL

PHILIPS BUHARLI ÜTÜ

Fiyat: 2,999 TL

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SATIŞTA! A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: İŞTE YENİ A101 ALDIN ALDIN EKSTRA AFİŞİ! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 4

GARAJHOME VERA 3 KAPAKLI DOLAP

Fiyat: 5,599 TL

KZY MATİLDA ÇOK AMAÇLI ÇALIŞMA MASASI

Fiyat: 2,299 TL

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