SATIŞTA! A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: İŞTE YENİ A101 ALDIN ALDIN EKSTRA AFİŞİ! (A101 1-7 EKİM)
A101, 1-17 Ekim tarihleri arasında geçerli yeni "Aldın Aldın Ekstra" kataloğuyla internete özel büyük bir kampanya başlattı. Sınırlı stoklarla sunulan bu fırsatta akıllı televizyonlar, son teknoloji cep telefonları ve tabletler dijital dünyayı ayağınıza getiriyor. Evinizin çehresini değiştirecek modern mobilyalar, hayatı kolaylaştıran beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri de avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Ayrıca şehir içi ulaşımda özgürlük sunan elektrikli scooterlar, güvenli motosiklet kaskları ve konforlu spor ayakkabılarda dikkat çekiyor. İnternete özel bu dev fırsatları kaçırmayın!
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SAMSUNG UE50M70HAUXTK 4K UHD MİNİ LED TV
Fiyat: 34,999 TL
SAMSUNG GALAXY S25 12/256 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 47,499 TL
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HOOVER 9 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
SEG 9 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 18,499 TL
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GRUNDIG TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 15,499 TL
PHILIPS BUHARLI ÜTÜ
Fiyat: 2,999 TL
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