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SATIŞTA! A101’E HOMEND ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE GELDİ (A101 22-28 EKİM)

A101’de 22-28 Ekim tarihleri arasında ev işlerini hafifletecek Homend 1271H Şarjlı Dikey Süpürge avantajlı fiyatıyla satışa sunuluyor! 160 W gücü ve 12 kPa emiş performansıyla öne çıkan cihaz, Eco modda 40 dakikaya varan kesintisiz kullanım süresi sağlıyor. Hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabilen bu 2'si 1 arada pratik ürün; koltuk, tül ve duvar askı aparatları, 2 yıl garantisi ve 4.999 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar tükene bu şarjlı süpürge, kablo derdine son vererek evinizde ulaşılamadık tek bir köşe bile bırakmayacak!

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SATIŞTA! A101’E HOMEND ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE GELDİ (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 1

 

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 33,990 TL

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

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SATIŞTA! A101’E HOMEND ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE GELDİ (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 2

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 18,499 TL

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SATIŞTA! A101’E HOMEND ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE GELDİ (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 3

FINE BLUE BOYUN MASAJ ALETİ

Fiyat: 1,199 TL

HOMEND 1271H ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 4,999 TL

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SATIŞTA! A101’E HOMEND ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE GELDİ (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 4

PHILIPS 20 W ŞARJ ADAPTÖRÜ

Fiyat: 299 TL

COMRADE -30 DERECE ANTİFİRİZLİ CAM SUYU 5 L

Fiyat: 149 TL

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