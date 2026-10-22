SATIŞTA! A101’E HOMEND ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE GELDİ (A101 22-28 EKİM)
A101’de 22-28 Ekim tarihleri arasında ev işlerini hafifletecek Homend 1271H Şarjlı Dikey Süpürge avantajlı fiyatıyla satışa sunuluyor! 160 W gücü ve 12 kPa emiş performansıyla öne çıkan cihaz, Eco modda 40 dakikaya varan kesintisiz kullanım süresi sağlıyor. Hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabilen bu 2'si 1 arada pratik ürün; koltuk, tül ve duvar askı aparatları, 2 yıl garantisi ve 4.999 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar tükene bu şarjlı süpürge, kablo derdine son vererek evinizde ulaşılamadık tek bir köşe bile bırakmayacak!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET
Fiyat: 33,990 TL
VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 69,990 TL
1 | 10
ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 21,999 TL
ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 18,499 TL
2 | 10
FINE BLUE BOYUN MASAJ ALETİ
Fiyat: 1,199 TL
HOMEND 1271H ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE
Fiyat: 4,999 TL
3 | 10