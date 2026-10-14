SATIŞTA! BİM’E KUMTEL HAVA TEMİZLEYİCİ VE VANTİLATÖR GELDİ! (BİM 14-20 EKİM)
BİM, 14-20 Ekim aktüel kataloğunda ev teknolojilerine bütçe dostu bir alternatif ekliyor. İki farklı işlevi tek gövdede birleştiren Kumtel 2in1 Hava Temizleyici ve Vantilatör, 5.990 TL'lik uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. HEPA 13 filtresiyle ortamdaki partikülleri yüksek oranla arındıran cihaz, 9 kademeli fan ayarı, uzaktan kumandası ve ücretsiz eve teslimat avantajıyla BİM’de satışa sunuluyor.
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