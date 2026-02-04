Satışta bulunan en ucuz sıfır otomobiller; Eşik 1,2 milyon lirayı aşıyor!
Halihazırda Türkiye’deki otomobil bayilerinde satılan sıfır otomobillerde en ucuz rakam 1.240.000 TL’ye dayandı.
Türkiye otomobil pazarında sıfır araç fiyatları yeni bir eşiği aştı. Bayilerde satışta bulunan en uygun fiyatlı modellerin bedeli 1,2 milyon liranın üzerine çıktı.
Artan maliyetler ve kur etkisi, erişilebilir otomobil kavramını yeniden tartışmaya açtı. Fakat sıfır otomobillerdeki cazip kampanyalar ikinci elden daha tercih edilebilir hale geliyor.
EN UCUZ OTOMOBİL 1.2 MİLYON TL OLDU
Otomobilkiyas’ın derlediği bilgilere göre Şubat 2026 güncel fiyatlara göre Türkiye’deki en ucuz otomobiller şöyle: