Satışta olan en uygun 10 sıfır otomobil ; 3 gün içinde 250 bin TL’lik kampanya sona eriyor
Türkiye’de satışı bulunan uygun fiyatlı sıfır 10 otomobil için Ekim 2025’in son 3 günü büyük fırsat olarak görülüyor.
Otomobil sektöründe sezon yavaş yavaş kapanırken altındaki yükselişten dolayı fiyatlar gerilemek yerine frene bastı.
Bu durumda araç satın almak ya da değiştirmek isteyenler de duruma temkinli yaklaşmaya başladı. Fakat sıfır otomobillerdeki cazip kampanyalar cezbetmeye devam ediyor.
FİYATI UYGUN 10 OTOMOBİLDE SON 3 GÜN
Başta yerli üretim otomobiller olmak üzere çok sayıda marka Ekim 2025’i yüksek satışlarla kapatmak için kampanyalara start verdi.