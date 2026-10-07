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SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (ŞOK 7-13 EKİM)

ŞOK’ta bu hafta hem mağazalarda hem de İste Gelsin online platformunda büyük fırsat günleri başlıyor. Eviniz için pratik küçük ev aletleri, kış hazırlığı için bebek battaniyesi ve çocuk oyuncakları indirimli olarak satışa sunuluyor. Teknoloji meraklılarını da unutmayan ŞOK; akıllı robot süpürgeden laptopa, kablosuz kulaklıktan monitör ve meyve sıkacağına kadar zengin bir afiş hazırladı. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel kataloğu detayları!

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SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (ŞOK 7-13 EKİM) - Sayfa 1

ARZUM LUSSO EL BLENDER SET AR1 131

Fiyat: 1,999 TL

ARZUM BONJOUR FİLTRE KAHVE MAKİNESİ AR3 144

Fiyat: 2,299 TL

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SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (ŞOK 7-13 EKİM) - Sayfa 2

KATLANIR ÇAMAŞIR SELESİ 38 L

Fiyat: 350 TL

KATLANIR SU KOVASI 12 L

Fiyat: 199 TL

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SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (ŞOK 7-13 EKİM) - Sayfa 3

BARBIE ASTRONOT SETİ

Fiyat: 799 TL

MATCHBOX TEKLİ ARABALAR

Fiyat: 129 TL

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SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (ŞOK 7-13 EKİM) - Sayfa 4

FISHER-PRICE EĞİTİCİ TABLET +12 AY

Fiyat: 999 TL

TOYSUP İLK ADIM ARABAM

Fiyat: 599 TL

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