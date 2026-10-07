SATIŞTA! ŞOK 7 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (ŞOK 7-13 EKİM)
ŞOK’ta bu hafta hem mağazalarda hem de İste Gelsin online platformunda büyük fırsat günleri başlıyor. Eviniz için pratik küçük ev aletleri, kış hazırlığı için bebek battaniyesi ve çocuk oyuncakları indirimli olarak satışa sunuluyor. Teknoloji meraklılarını da unutmayan ŞOK; akıllı robot süpürgeden laptopa, kablosuz kulaklıktan monitör ve meyve sıkacağına kadar zengin bir afiş hazırladı. İşte 7-13 Ekim ŞOK aktüel kataloğu detayları!
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ARZUM LUSSO EL BLENDER SET AR1 131
Fiyat: 1,999 TL
ARZUM BONJOUR FİLTRE KAHVE MAKİNESİ AR3 144
Fiyat: 2,299 TL
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