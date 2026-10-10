SATIŞTA! ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | BU HAFTA ŞOK’TA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ? (ŞOK 10-13 EKİM)
ŞOK’ta 10-13 Ekim tarihleri arasında kaçıranın çok üzüleceği dev bir kampanya başlıyor! Balık tutkunlarının heyecanla beklediği kaliteli olta seti ve profesyonel olta sehpası nihayet geliyor. Doğaseverler için de en kullanışlı, konforlu kamp ürünleri sınırlı stoklarla raflarda olacak. Üstelik 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde kasada inanılmaz büyük indirim fırsatları sizi bekliyor! Stoklar tükenmeden acele edin. Bu muazzam fırsatları sakın kaçırmayın, yoksa arkasından gerçekten çok üzülürsünüz!
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
NIVEA EL VE VÜCUT BAKIM KREMİ 400 ML
Fiyat: 179 TL
BIOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 1000 ML
Fiyat: 249 TL
KOTEX NATURAL HİJYENİK PED 28’Lİ
Fiyat: 139 TL
OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZLAR VE RENKLİLER 3 KG
Fiyat: 149 TL
LUPPO SANDVİÇ KEK 12’Lİ
Fiyat: 79 TL
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