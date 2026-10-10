  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. SATIŞTA! ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | BU HAFTA ŞOK’TA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ? (ŞOK 10-13 EKİM)

SATIŞTA! ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | BU HAFTA ŞOK’TA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ? (ŞOK 10-13 EKİM)

ŞOK’ta 10-13 Ekim tarihleri arasında kaçıranın çok üzüleceği dev bir kampanya başlıyor! Balık tutkunlarının heyecanla beklediği kaliteli olta seti ve profesyonel olta sehpası nihayet geliyor. Doğaseverler için de en kullanışlı, konforlu kamp ürünleri sınırlı stoklarla raflarda olacak. Üstelik 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde kasada inanılmaz büyük indirim fırsatları sizi bekliyor! Stoklar tükenmeden acele edin. Bu muazzam fırsatları sakın kaçırmayın, yoksa arkasından gerçekten çok üzülürsünüz!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
SATIŞTA! ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | BU HAFTA ŞOK’TA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ? (ŞOK 10-13 EKİM) - Sayfa 1

OLTA SETİ

Fiyat: 899 TL

KATLANIR KARE KAMP MASASI

Fiyat: 499 TL

1 | 5
SATIŞTA! ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | BU HAFTA ŞOK’TA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ? (ŞOK 10-13 EKİM) - Sayfa 2

MOUNTY OLTA KANCASI 5’Lİ

Fiyat: 75 TL

SİLİKON SAHTE KARİDES 10 CM

Fiyat: 100 TL

2 | 5
SATIŞTA! ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | BU HAFTA ŞOK’TA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ? (ŞOK 10-13 EKİM) - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NIVEA EL VE VÜCUT BAKIM KREMİ 400 ML

Fiyat: 179 TL

BIOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 1000 ML

Fiyat: 249 TL

KOTEX NATURAL HİJYENİK PED 28’Lİ

Fiyat: 139 TL

OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZLAR VE RENKLİLER 3 KG

Fiyat: 149 TL

LUPPO SANDVİÇ KEK 12’Lİ

Fiyat: 79 TL

3 | 5
SATIŞTA! ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | BU HAFTA ŞOK’TA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ? (ŞOK 10-13 EKİM) - Sayfa 4

KİWİ BUHARLI ÜTÜ

Fiyat: 1,299 TL

KİWİ BUHARLI TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 3,899 TL

4 | 5