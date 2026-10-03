SATIŞTA! ŞOK KATALOĞU CUMARTESİ FIRSATLARI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (ŞOK 3-6 EKİM)
Şok’ta ekim ayı fırtınası kopuyor! 3-6 Ekim tarihleri arasında raflara adeta ürün yağmuru yağarken, sonbaharın vazgeçilmez şık kıyafetleri, kombinlerinizi tamamlayacak çantalar ve miniklerin yüzünü güldürecek oyuncaklar bayram havası estiriyor. Üstelik sürprizler bitmiyor; ani yağmurlar için şık şemsiyeler ve çamaşırlarınızı koruyacak yıkama filesi çeşitleri de bu haftanın en çok konuşulacakları arasında. 50 TL ve üzeri alışverişlerde patlayan kasa arkası indirimleri kaçırmayın, bu fırsat kaçmaz!
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BARBIE BEBEK VE MODA AKSESURLARI
Fiyat: 799 TL
JURASSIC WORLD SÜRPRİZ PAKETLİ MİNİ DİNAZOR 2’Lİ
Fiyat: 150 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER RULOKAT 170 G
Fiyat: 50 TL
TAŞKALE KÜREK HELVA SADE/KAKAOLU 400 G
Fiyat: 85 TL
ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML
Fiyat: 59 TL
SÜPER MAYLO DEV HAVLU 3 KATLI
Fiyat: 49 TL
COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU ÇEŞİTLERİ 2X50 ML
Fiyat: 139 TL
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