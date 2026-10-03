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SATIŞTA! ŞOK KATALOĞU CUMARTESİ FIRSATLARI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (ŞOK 3-6 EKİM)

Şok’ta ekim ayı fırtınası kopuyor! 3-6 Ekim tarihleri arasında raflara adeta ürün yağmuru yağarken, sonbaharın vazgeçilmez şık kıyafetleri, kombinlerinizi tamamlayacak çantalar ve miniklerin yüzünü güldürecek oyuncaklar bayram havası estiriyor. Üstelik sürprizler bitmiyor; ani yağmurlar için şık şemsiyeler ve çamaşırlarınızı koruyacak yıkama filesi çeşitleri de bu haftanın en çok konuşulacakları arasında. 50 TL ve üzeri alışverişlerde patlayan kasa arkası indirimleri kaçırmayın, bu fırsat kaçmaz!

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SATIŞTA! ŞOK KATALOĞU CUMARTESİ FIRSATLARI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (ŞOK 3-6 EKİM) - Sayfa 1

ERKEK ODUNCU GÖMLEK

Fiyat: 299 TL

TAM OTOMATİK ŞEMSİYE

Fiyat: 250 TL

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SATIŞTA! ŞOK KATALOĞU CUMARTESİ FIRSATLARI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (ŞOK 3-6 EKİM) - Sayfa 2

BARBIE BEBEK VE MODA AKSESURLARI

Fiyat: 799 TL

JURASSIC WORLD SÜRPRİZ PAKETLİ MİNİ DİNAZOR 2’Lİ

Fiyat: 150 TL

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SATIŞTA! ŞOK KATALOĞU CUMARTESİ FIRSATLARI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (ŞOK 3-6 EKİM) - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER RULOKAT 170 G

Fiyat: 50 TL

TAŞKALE KÜREK HELVA SADE/KAKAOLU 400 G

Fiyat: 85 TL

ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML

Fiyat: 59 TL

SÜPER MAYLO DEV HAVLU 3 KATLI

Fiyat: 49 TL

COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU ÇEŞİTLERİ 2X50 ML

Fiyat: 139 TL

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SATIŞTA! ŞOK KATALOĞU CUMARTESİ FIRSATLARI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (ŞOK 3-6 EKİM) - Sayfa 4

GUESS GUGW0708G2 ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 4,999 TL

GUESS GUGW0931L4 KADIN KOL SAATİ

Fiyat: 5,999 TL

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