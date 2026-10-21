  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. SATIŞTA! ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELDİ! (ŞOK 21-27 EKİM)

SATIŞTA! ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELDİ! (ŞOK 21-27 EKİM)

ŞOK, 21 - 27 Ekim tarihleri arasında mutfaklara şıklık katacak dev bir beyaz eşya kampanyasını çarşamba günü başlatıyor! Yeni aktüel döneminde merakla beklenen Alpina marka cam ankastre set, hem siyah hem de beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Davlumbaz, ocak ve fırından oluşan bu muhteşem 3'lü set, aylık 1.099 TL'den başlayan cazip taksit seçenekleri ve ücretsiz kurulum avantajıyla satışa çıkacak. Kampanya sınırlı sayıda stokla sınırlı! Sakın kaçırmayın!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
SATIŞTA! ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELDİ! (ŞOK 21-27 EKİM) - Sayfa 1

KADIN/ERKEK DESENLİ PİJAMA TAKIMI

Fiyat: 799 TL

DİNARSU MASA ÖRTÜSÜ 150X150 CM

Fiyat: 375 TL

1 | 9
SATIŞTA! ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELDİ! (ŞOK 21-27 EKİM) - Sayfa 2

DİNARSU ÇİFT KİŞİLİK MİKROFİBER YORAN

Fiyat: 599 TL

DİNARSU TEK KİŞİLİK MİKROFİBER YORGAN

Fiyat: 499 TL

2 | 9
SATIŞTA! ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELDİ! (ŞOK 21-27 EKİM) - Sayfa 3

ALPİNA CAM ANKASTRE SET SİYAH/BEYAZ

Fiyat: 10,999 TL

SİNBO EL BLENDERİ

Fiyat: 699 TL

3 | 9
SATIŞTA! ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELDİ! (ŞOK 21-27 EKİM) - Sayfa 4

PAŞABAHÇE FRİGO SAKLAMA KABI

Fiyat: 125 TL

PERİLLA DESENLİ PAZAR ARABASI

Fiyat: 850 TL

4 | 9