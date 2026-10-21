SATIŞTA! ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELDİ! (ŞOK 21-27 EKİM)
ŞOK, 21 - 27 Ekim tarihleri arasında mutfaklara şıklık katacak dev bir beyaz eşya kampanyasını çarşamba günü başlatıyor! Yeni aktüel döneminde merakla beklenen Alpina marka cam ankastre set, hem siyah hem de beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Davlumbaz, ocak ve fırından oluşan bu muhteşem 3'lü set, aylık 1.099 TL'den başlayan cazip taksit seçenekleri ve ücretsiz kurulum avantajıyla satışa çıkacak. Kampanya sınırlı sayıda stokla sınırlı! Sakın kaçırmayın!
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DİNARSU ÇİFT KİŞİLİK MİKROFİBER YORAN
Fiyat: 599 TL
DİNARSU TEK KİŞİLİK MİKROFİBER YORGAN
Fiyat: 499 TL
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