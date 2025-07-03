Savunma bütçesi en yüksek 85 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dosta güven verdi

Bitmek bilmeyen Rusya Ukrayna savaşı... Yeniden karışan Orta Doğu.... İsrail ve İran... Tüm bu gelişmeler savunma bütçelerini de artırdı. Ülkeler artık daha fazla yatırım yaparak kendilerini güven altına almak istiyor. Bu noktada Global Firepower 2025 yılının en yüksek savunma bütçeleri açıkladı. İşte savunma bütçesi en yüksek 85 ülke: