Savunma bütçesi en yüksek 85 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dosta güven verdi
Global Firepower tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan savunma bütçeleri 2025 yılı için belli oldu. Yine ABD, Rusya ve Çin ön plana çıkarken Türkiye'nin sıralaması da dikkat çekti.
Bitmek bilmeyen Rusya Ukrayna savaşı... Yeniden karışan Orta Doğu.... İsrail ve İran... Tüm bu gelişmeler savunma bütçelerini de artırdı. Ülkeler artık daha fazla yatırım yaparak kendilerini güven altına almak istiyor. Bu noktada Global Firepower 2025 yılının en yüksek savunma bütçeleri açıkladı. İşte savunma bütçesi en yüksek 85 ülke:
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