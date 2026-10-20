Savunma devlerinin mezun karnesi… Hangi üniversitenin öğrencilerini seçtikleri dikkat çekti.
Türkiye’nin Aselsan, Tusaş, TEI, Altınay gibi önde gelen savunma sanayi şirketlerinin hangi üniversiteden mezun olan öğrencileri seçtiği gündem oldu.
Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarının insan kaynakları analizi, kritik teknolojilere yön veren mühendislerin ve araştırmacıların akademik arka planını gözler önüne serdi.
Sektördeki dev şirketlerin personel kadrolarında, özellikle teknik alanlarda öncü olan köklü yükseköğretim kurumlarından mezun isimlerin ağırlıkta olduğu görüldü.
DEV ŞİRKET 6.000’DEN FAZLA ÖĞRENCİSİNİ BU 3 ÜNİVERSİTEDEN SEÇTİ
Bu tablo, nitelikli iş gücünün stratejik projelerdeki kritik rolünü bir kez daha tescilledi. trhabersavunma.com’da yer alan bilgiye göre savunma şirketlerinin en çok mezunlarını tercih ettiği üniversiteler şöyle: