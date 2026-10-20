Savunma devlerinin mezun karnesi… Hangi üniversitenin öğrencilerini seçtikleri dikkat çekti.

DEV ŞİRKET 6.000’DEN FAZLA ÖĞRENCİSİNİ BU 3 ÜNİVERSİTEDEN SEÇTİ

Bu tablo, nitelikli iş gücünün stratejik projelerdeki kritik rolünü bir kez daha tescilledi. trhabersavunma.com’da yer alan bilgiye göre savunma şirketlerinin en çok mezunlarını tercih ettiği üniversiteler şöyle: