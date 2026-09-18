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  4. Savunma sanayi devi için 14 aracı kurum fiyat verdi. Lot başı 200 liradan fazla artış bekleniyor.

Savunma sanayi devi için 14 aracı kurum fiyat verdi. Lot başı 200 liradan fazla artış bekleniyor.

Borsa İstanbul’un en büyük savunma sanayii şirketlerinden Aselsan hisseleri için 14 aracı kurum fiyat beklentisini paylaştı.

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Savunma sanayi devi için 14 aracı kurum fiyat verdi. Lot başı 200 liradan fazla artış bekleniyor. - Sayfa 1

Borsa İstanbul'un dev savunma sanayii şirketi Aselsan için 14 aracı kurum yeni dönem hedef fiyatlarını paylaştı.

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Savunma sanayi devi için 14 aracı kurum fiyat verdi. Lot başı 200 liradan fazla artış bekleniyor. - Sayfa 2

Sektördeki güçlü konumuyla dikkat çeken şirketin hisselerinde, analistlerin öngörülerine göre lot başına 200 liradan fazla bir artış bekleniyor.

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Savunma sanayi devi için 14 aracı kurum fiyat verdi. Lot başı 200 liradan fazla artış bekleniyor. - Sayfa 3

Uzmanların yukarı yönlü bu revizyonları, yatırımcıların dev şirkete olan güvenini ve savunma sektörünün geleceğine dair olumlu beklentilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Savunma sanayi devi için 14 aracı kurum fiyat verdi. Lot başı 200 liradan fazla artış bekleniyor. - Sayfa 4

1’İ HARİÇ 13 ARACI KURUM YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre yatırımcısına fırsat sunan ASELS hissesi için 14 aracı kurumun beklentileri şu şekilde gerçekleşti:

 

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