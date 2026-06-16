Savunma sanayi devleri arasında Türkiye'nin en iyi işvereni belli oldu; ASELSAN'ı devirdi...
Türkiye'nin savunma ekosistemindeki iki devi arasındaki yarışta zirve el değiştirdi. Gençlerin kariyer tercihlerini ortaya koyan araştırmada TUSAŞ, ASELSAN'ı geride bırakarak sektörünün en çok çalışılmak istenen şirketi seçildi.
Realta Danışmanlık tarafından 130 bini aşkın üniversite öğrencisi ve genç profesyonelin katılımıyla gerçekleştirilen işveren markası araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre TUSAŞ, savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketler arasında gençlerin en fazla çalışmak istediği kurum olurken, sektördeki güçlü rakiplerini geride bırakarak listenin ilk sırasında yer aldı.
1 | 12