Savunma sanayi, enerji, perakende... Gençler seçti. İşte Türkiye'nin en beğenilen şirketleri

Youthall tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen Youth Awards® çerçevesinde Türkiye’nin gençler tarafından en beğenilen şirketleri belirlendi. 227 üniversite ve 173 farklı bölümden katılım gösteren gençlerin total 201 bin 740 oyuyla hazırlanan sıralamada farklı alanlardan şirketler yer aldı.