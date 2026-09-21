Savunma sanayi, enerji, perakende... Gençler seçti. İşte Türkiye'nin en beğenilen şirketleri
Savunma sanayisinden finansa, enerjiden perakendeye kadar çeşitli sektörlerden firmalar gençlerin oylarıyla seçildi. "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri" incelemesinin neticeleri belli oldu.
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Youthall tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen Youth Awards® çerçevesinde Türkiye’nin gençler tarafından en beğenilen şirketleri belirlendi. 227 üniversite ve 173 farklı bölümden katılım gösteren gençlerin total 201 bin 740 oyuyla hazırlanan sıralamada farklı alanlardan şirketler yer aldı.
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