Şeffaf ve net sinema keyfi: 9-15 Ağustos tarihleri arası QLED Ultra HD Google TV çeşitleri BİM'de!
Evinizi en güncel yapay zeka destekli arayüzle buluşturan, Ultra HD çözünürlüğü ve üstün QLED panel teknolojisiyle her rengi canlı, her detayı kusursuz bir netlikle odanıza taşıyan bu akıllı televizyonlar, dijital platformlardaki tüm içerikleri sinema salonu kalitesinde izleme imkanı sunuyor. Ev eğlencesini baştan tanımlayacak olan geleceğin teknolojisi QLED Ultra HD Google TV çeşitleri, bütçe dostu fiyatlarıyla 9 Ağustos Pazar ile 15 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında BİM reyonlarında teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.
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