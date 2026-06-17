Şehir İçi ulaşıma çevreci çözüm: BİM’e 19 Haziran Cuma Ola Elektrikli Bisiklet geliyor!
Şehir İçi ulaşıma çevreci çözüm: BİM’e 19 Haziran Cuma Ola Elektrikli Bisiklet geliyor!
BİM, 19 Haziran Cuma günü hem çevre dostu hem de ekonomik bir ulaşım arayışında olanlar için Ola elektrikli bisiklet modelini satışa sunuyor. Şehir içi trafiğinde büyük kolaylık sağlayan bu modern araç güçlü motor kapasitesi, uzun ömürlü batarya yapısı ve sürüş konforunu artıran ergonomik tasarımıyla öne çıkıyor. Hem günlük işe gidiş gelişlerde hem de keyifli hafta sonu turlarında pratik bir kullanım sunan bu elektrikli bisiklet, peşin fiyatına taksit avantajıyla raflardaki yerini alıyor. Bu yenilikçi ve konforlu ulaşım alternatifi, 19 Haziran’dan itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.
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KUMTEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10.550 TL
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