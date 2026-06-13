Şehir içi ulaşıma konforlu alternatif: A101’e 18 Haziran Perşembe Maxi Scooter geliyor!
A101, 18 Haziran Perşembe günü hem ekonomik hem de rahat bir ulaşım arayışında olanlar için Maxi Scooter modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Şehir içi trafiğinde büyük kolaylık sağlayan bu modern araç; güçlü motor kapasitesi, geniş sele altı depolama alanı ve sürüş konforunu artıran ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem günlük işe gidiş gelişlerde hem de keyifli turlarda pratik bir kullanım sunan bu araç, peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Bu yenilikçi ulaşım alternatifi, Perşembe gününden itibaren A101'de yeni sahiplerini arıyor.
IFFALCON 32” S55A FHD QLED TV
Fiyat: 10,499 TL
NORDMENDE 55” Q55NM1105 QLED TV
Fiyat: 19,999 TL
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REVOLT RSX4 125 CC MAXİ SCOOTER
Fiyat: 59,990 TL
VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET MAT SİYAH
Fiyat: 19,990 TL
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SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 16,499 TL
SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI
Fiyat: 24,999 TL
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