  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Şehir içi ulaşıma konforlu alternatif: A101’e 18 Haziran Perşembe Maxi Scooter geliyor!

Şehir içi ulaşıma konforlu alternatif: A101’e 18 Haziran Perşembe Maxi Scooter geliyor!

A101, 18 Haziran Perşembe günü hem ekonomik hem de rahat bir ulaşım arayışında olanlar için Maxi Scooter modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Şehir içi trafiğinde büyük kolaylık sağlayan bu modern araç; güçlü motor kapasitesi, geniş sele altı depolama alanı ve sürüş konforunu artıran ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem günlük işe gidiş gelişlerde hem de keyifli turlarda pratik bir kullanım sunan bu araç, peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Bu yenilikçi ulaşım alternatifi, Perşembe gününden itibaren A101'de yeni sahiplerini arıyor.

Şehir içi ulaşıma konforlu alternatif: A101’e 18 Haziran Perşembe Maxi Scooter geliyor! - Sayfa 1

IFFALCON 32” S55A FHD QLED TV

Fiyat: 10,499 TL

NORDMENDE 55” Q55NM1105 QLED TV

Fiyat: 19,999 TL

1 | 16
Şehir içi ulaşıma konforlu alternatif: A101’e 18 Haziran Perşembe Maxi Scooter geliyor! - Sayfa 2

REVOLT RSX4 125 CC MAXİ SCOOTER

Fiyat: 59,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET MAT SİYAH

Fiyat: 19,990 TL

2 | 16
Şehir içi ulaşıma konforlu alternatif: A101’e 18 Haziran Perşembe Maxi Scooter geliyor! - Sayfa 3

SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,499 TL

SEG NF4831 NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 24,999 TL

3 | 16
Şehir içi ulaşıma konforlu alternatif: A101’e 18 Haziran Perşembe Maxi Scooter geliyor! - Sayfa 4

KİWİ RONDO DOĞRAYICI

Fiyat: 999 TL

ELİTLED FANLI LED AMPUL

Fiyat: 799 TL

4 | 16