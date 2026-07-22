Şehir içi ulaşımda özgürlük: BİM’e 26 Temmuz Pazar Segway E2 Plus II Elektrikli Scooter Geliyor!
Şehir içi ulaşımda özgürlük: BİM’e 26 Temmuz Pazar Segway E2 Plus II Elektrikli Scooter Geliyor!
Şehir içi trafiğine takılmadan, hızlı ve konforlu seyahat etmek isteyenler için A101’de 26 Temmuz Pazar günü büyük fırsat başlıyor. BİM, kalitesiyle öne çıkan Segway Elektrikli Scooter E2 Plus II modelini avantajlı fiyatıyla raflara taşıyor. Güçlü 500 watt motoru ile 25 km/s maksimum hıza ulaşan araç, 25 km maksimum menzil sunuyor. Sürüş konforunu artıran ön süspansiyon sistemi, 8.1 inç tekerlek çapı ve her şeyi anlık görebileceğiniz 2.8 inç LED gösterge ekranı ile donatılan bu scooter; akıllı telefon uygulaması desteği ve IPX5 su geçirmezlik korumasına sahip.
TCL 65 İNÇ 4K QLED HDR GOOGLE TV 65T61C
Fiyat: 34.900 TL
1 | 43
2 | 43
3 | 43
4 | 43
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