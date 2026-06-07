Şehir içi ulaşımda özgürlük zamanı: 11 Haziran Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor!
A101, 11 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda ezber bozmaya devam ediyor ve bu kez yollara meydan okuyan benzinli motosikleti satışa sunuyor. Şehir içi trafiğinden sıkılanlar ve ekonomik bir ulaşım alternatifi arayanlar için kaçırılmayacak bu fırsat, düşük yakıt tüketimiyle bütçenizi koruyor. Modern tasarımı ve konforlu sürüş özellikleriyle dikkat çeken araç, günlük işlerinizi hızlandırırken yolculukları keyfe dönüştürüyor. Sınırlı stoklarla raflarda yer alacak bu model, özgürlüğüne düşkün olan sürücülerin yeni gözdesi olacak.
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
NORDMENDE 50” Q50NM1105 QLED TV
Fiyat: 16,999 TL
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SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 17,499 TL
SCHAFER CHEF MIX MEGA BLENDER SET
Fiyat: 2,499 TL
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APEC APX7 200 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 99,000 TL
OLA EFB5 SPORT KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Fiyat: 32,500 TL
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