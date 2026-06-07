  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Şehir içi ulaşımda özgürlük zamanı: 11 Haziran Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor!

Şehir içi ulaşımda özgürlük zamanı: 11 Haziran Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor!

A101, 11 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda ezber bozmaya devam ediyor ve bu kez yollara meydan okuyan benzinli motosikleti satışa sunuyor. Şehir içi trafiğinden sıkılanlar ve ekonomik bir ulaşım alternatifi arayanlar için kaçırılmayacak bu fırsat, düşük yakıt tüketimiyle bütçenizi koruyor. Modern tasarımı ve konforlu sürüş özellikleriyle dikkat çeken araç, günlük işlerinizi hızlandırırken yolculukları keyfe dönüştürüyor. Sınırlı stoklarla raflarda yer alacak bu model, özgürlüğüne düşkün olan sürücülerin yeni gözdesi olacak.

Şehir içi ulaşımda özgürlük zamanı: 11 Haziran Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 1

HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,999 TL

NORDMENDE 50” Q50NM1105 QLED TV

Fiyat: 16,999 TL

1 | 12
Şehir içi ulaşımda özgürlük zamanı: 11 Haziran Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 2

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,499 TL

SCHAFER CHEF MIX MEGA BLENDER SET

Fiyat: 2,499 TL

2 | 12
Şehir içi ulaşımda özgürlük zamanı: 11 Haziran Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 3

APEC APX7 200 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 99,000 TL

OLA EFB5 SPORT KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 32,500 TL

3 | 12
Şehir içi ulaşımda özgürlük zamanı: 11 Haziran Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 4

BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 699 TL

TWS KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 449 TL

4 | 12