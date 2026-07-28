Şehir içi ulaşımda pratik ve güçlü çözüm: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta A101'e Elektrikli Moped geliyor!
A101, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında şehir içi trafiğine takılmadan, ekonomik ve keyifli yolculuklar yapmak isteyenler için harika bir ulaşım fırsatı sunuyor. Güçlü 3500 Watt motor performansı ve uzun ömürlü çevreci LFP bataryasıyla öne çıkan elektrikli moped, azami 45 km/h hızıyla günlük rotalarınızı hızlıca tamamlamanızı sağlıyor. Sadece 4-5 saat gibi kısa bir sürede tam şarja ulaşan bu araç; gece sürüşlerini güvenli kılan parlak LED farları, sürüş verilerini anlık gösteren modern LED göstergesi ve hırsızlığa karşı tam koruma sağlayan akıllı alarm sistemiyle A101’de sizi bekliyor.
VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET
Fiyat: 279,990 TL
APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
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HI-LEVEL HL32QHLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV
Fiyat: 8,999 TL
ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 17,499 TL
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FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 15,499 TL
SAMSUNG 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 20,999 TL
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