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  4. Şehir içi ulaşımda yeni dönem: A101'e 16 Temmuz Perşembe Volta V1 Elektrikli Araç geliyor!

Şehir içi ulaşımda yeni dönem: A101'e 16 Temmuz Perşembe Volta V1 Elektrikli Araç geliyor!

A101’de 16 Temmuz Perşembe günü, çevreci ve yenilikçi donanımıyla öne çıkan Volta V1 elektrikli araç satışa çıkıyor. Şehir içi pratik ulaşım için ideal olan bu model; azami 75 km/s hızı, 13 kW maksimum net gücü ve 85 Nm tork üreten motoruyla kalitesini sergiliyor. Tasarımıyla beğeni toplayan 4 kişilik araç; uzun ömürlü LFP bataryası, 3.5 saatlik hızlı şarj süresi, dijital göstergesi, mercekli LED farları ve 15 derece yokuş kalkış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Anahtarsız çalıştırma, merkezi kilit ve 2 yıl garantiyle gelecek bu sınırlı stoklu dev fırsatı kaçırmayın.

Şehir içi ulaşımda yeni dönem: A101'e 16 Temmuz Perşembe Volta V1 Elektrikli Araç geliyor! - Sayfa 1

VOLTA V1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 549,990 TL

APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 59,990 TL

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Şehir içi ulaşımda yeni dönem: A101'e 16 Temmuz Perşembe Volta V1 Elektrikli Araç geliyor! - Sayfa 2

HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV

Fiyat: 28,999 TL

ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 9,799 TL

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Şehir içi ulaşımda yeni dönem: A101'e 16 Temmuz Perşembe Volta V1 Elektrikli Araç geliyor! - Sayfa 3

OPPO A5 6/128GB CEP TELEFONU

Fiyat: 9,999 TL

PHILIPS ŞARJ ADAPTÖRÜ 20 W

Fiyat: 299 TL

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Şehir içi ulaşımda yeni dönem: A101'e 16 Temmuz Perşembe Volta V1 Elektrikli Araç geliyor! - Sayfa 4

GOODWEST 1813 BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 8,799 TL

DIJITSU DBD150 MİNİ BUZDOLABI

Fiyat: 6,999 TL

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