Şehir içi ulaşımda yeni dönem: A101'e 16 Temmuz Perşembe Volta V1 Elektrikli Araç geliyor!
A101’de 16 Temmuz Perşembe günü, çevreci ve yenilikçi donanımıyla öne çıkan Volta V1 elektrikli araç satışa çıkıyor. Şehir içi pratik ulaşım için ideal olan bu model; azami 75 km/s hızı, 13 kW maksimum net gücü ve 85 Nm tork üreten motoruyla kalitesini sergiliyor. Tasarımıyla beğeni toplayan 4 kişilik araç; uzun ömürlü LFP bataryası, 3.5 saatlik hızlı şarj süresi, dijital göstergesi, mercekli LED farları ve 15 derece yokuş kalkış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Anahtarsız çalıştırma, merkezi kilit ve 2 yıl garantiyle gelecek bu sınırlı stoklu dev fırsatı kaçırmayın.
VOLTA V1 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Fiyat: 549,990 TL
APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 59,990 TL
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HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV
Fiyat: 28,999 TL
ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 9,799 TL
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