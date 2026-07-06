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  4. Şehir içi ulaşımı keyfe dönüştürün: 9 Temmuz Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor!

Şehir içi ulaşımı keyfe dönüştürün: 9 Temmuz Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor!

Trafik derdine son vermek ve ekonomik bir ulaşım çözümüne kavuşmak isteyenler için 9 Temmuz Perşembe günü A101 marketlerinde harika bir fırsat başlıyor. Satışa sunulacak Revolt RS6 125 CC benzinli motosiklet, 80 km/saat azami hızı ve Euro 5+ çevre dostu motoruyla öne çıkıyor. 100 kilometrede sadece 2,5 litre yakıt tüketen bu cimri araç; ön hidrolik disk fren sistemi, hava soğutma özelliği, 4,2 litrelik deposu ve konforlu taba rengi selesiyle 2 yıl garantili olarak raflarda.

Şehir içi ulaşımı keyfe dönüştürün: 9 Temmuz Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 1

SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV

Fiyat: 43,999 TL

SAMSUNG QE50Q7FAAUXTK 50” QLED TV

Fiyat: 28,999 TL

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Şehir içi ulaşımı keyfe dönüştürün: 9 Temmuz Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 2

PİRANHA 7865 BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 479 TL

PİRANHA 5520 SU BUHARLI ŞARJLI EL FANI

Fiyat: 249 TL

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Şehir içi ulaşımı keyfe dönüştürün: 9 Temmuz Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 3

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 8,499 TL

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Şehir içi ulaşımı keyfe dönüştürün: 9 Temmuz Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor! - Sayfa 4

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 22,990 TL

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