Şehir içi ulaşımı keyfe dönüştürün: 9 Temmuz Perşembe A101’e Benzinli Motosiklet geliyor!
Trafik derdine son vermek ve ekonomik bir ulaşım çözümüne kavuşmak isteyenler için 9 Temmuz Perşembe günü A101 marketlerinde harika bir fırsat başlıyor. Satışa sunulacak Revolt RS6 125 CC benzinli motosiklet, 80 km/saat azami hızı ve Euro 5+ çevre dostu motoruyla öne çıkıyor. 100 kilometrede sadece 2,5 litre yakıt tüketen bu cimri araç; ön hidrolik disk fren sistemi, hava soğutma özelliği, 4,2 litrelik deposu ve konforlu taba rengi selesiyle 2 yıl garantili olarak raflarda.
SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV
Fiyat: 43,999 TL
SAMSUNG QE50Q7FAAUXTK 50” QLED TV
Fiyat: 28,999 TL
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PİRANHA 7865 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 479 TL
PİRANHA 5520 SU BUHARLI ŞARJLI EL FANI
Fiyat: 249 TL
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SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 8,499 TL
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