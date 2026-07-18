Şehir içi ulaşımın yeni yüzü: Volta EV1 Elektrikli Araç 23 Temmuz Perşembe A101'de!
Şehir içi trafiğine çevreci ve modern bir çözüm getiren konforlu bir alternatif yola çıkıyor. A101 Marketler, 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren modern tasarımıyla dikkat çeken Volta EV1 Elektrikli Araç modelini satışa sunuyor. 2 kW motor gücü ve 4,5 Nm tork üreten bu kompakt araç, 45 km/saat azami hıza ulaşıyor. Enerjisini VRLA jel bataryasından alan araç, ön ve arka disk fren sistemiyle yüksek sürüş güvenliği sunuyor. Hidrolik direksiyon sistemi, alüminyum jantları ve LED aydınlatmaları bulunan model, dahili ısıtma ve havalandırma sistemiyle her mevsim konforlu yolculuk vadediyor.
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