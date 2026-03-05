  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Şehir içi yolculuklarda yeni çözüm: Bugün A101'e Benzinli Moped geliyor!

Şehir içi yolculuklarda yeni çözüm: Bugün A101'e Benzinli Moped geliyor!

A101 5 Mart 2026 Perşembe aktüel ürünleri arasında yer alan benzinli moped, şehir içi ulaşımda ekonomik ve pratik çözüm sunuyor. Uygun fiyatıyla ulaşımı kolaylaştıran bu ürün, şehir yaşamında konfor ve tasarrufu bir arada sunuyor.

Şehir içi yolculuklarda yeni çözüm: Bugün A101'e Benzinli Moped geliyor! - Sayfa 1

ONVO 43VQ80F2FA 43” FRAMELESS WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 10,799 TL

PİRANHA KABLOSUZ OYUNCU HOPARLÖRÜ

Fiyat: 599 TL

1 | 11
Şehir içi yolculuklarda yeni çözüm: Bugün A101'e Benzinli Moped geliyor! - Sayfa 2

KİWİ GİZLİ DAMACANA VE 3 MUSLUKLU SU SEBİLİ

Fiyat: 7,999 TL

APRİLLA SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

Fiyat: 329 TL

2 | 11
Şehir içi yolculuklarda yeni çözüm: Bugün A101'e Benzinli Moped geliyor! - Sayfa 3

REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 59,990 TL

APEC 49,4 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 39,990 TL

3 | 11
Şehir içi yolculuklarda yeni çözüm: Bugün A101'e Benzinli Moped geliyor! - Sayfa 4

PUF AYNALI MAKYAJ MASASI

Fiyat: 4,999 TL

METAL AYAKLI 3’LÜ ZİGON SEHPA

Fiyat: 999 TL

4 | 11